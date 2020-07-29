Altınordu'da Ufuk'a yeni teklif
TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da yönetim sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yeniden anlaşmayı planlıyor.
TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da yönetim sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yeniden anlaşmayı planlıyor. Geçen sezon Boluspor'dan transfer edilen tecrübeli savunmacı konusunda teknik heyetin yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. İzmir ekibinde 23 karşılaşmada görev alan Ufuk, 1 asist yaptı. Kiralık olarak forma giyen sol bek Ali Yaşar'ın Konyaspor'a dönmesinin ardından Ufuk'u takımda tutma kararı alan kırmızı-lacivertliler, savunmanın soluna altyapıdan da bir takviye yapacak. Kiralık oynayan Ali ve Batuhan'ın yanı sıra kontratları biten Berkay, Kemal ve Yasin'le yollarını ayıran Altınordu golcü arayışlarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:28
Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!