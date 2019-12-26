Altınordu'da Yasin Ozan hayal kırıklığı yaşattı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da Yasin Ozan hayal kırıklığı yaşattı! - Son Dakika Spor

Altınordu'da Yasin Ozan hayal kırıklığı yaşattı!

6 saat önce

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen gurbetçi santrfor, 6. haftada İzmir'de 2-2 sona eren Adana Demirspor maçı dışında rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi.

Altınordu'da Yasin Ozan hayal kırıklığı yaşattı!, System.String[]

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen gurbetçi santrfor, 6. haftada İzmir'de 2-2 sona eren Adana Demirspor maçı dışında rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Ligde 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 7 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, toplam 615 dakika forma giydi.


Altınordu'da geçen hafta idmanda Fatih'le girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileğinin burkulması nedeniyle sakatlanan ve Giresunspor deplasmanında forma giyemeyen forvet Kemal'in tedavisi sürüyor. Bileği şişen Kemal'in Menemenspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.


Öte yandan teknik heyet sarı kart sınırındaki ön libero Oğulcan, orta saha oyuncusu Okan, sol bek Ufuk, ön libero Berkay ve stoper Yusuf Yalçın'a dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


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Giresunspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:17 
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