Altınordu'da Yasin Ozan iyice gözden düştü!

Teknik heyetin raporuna göre yönetimin sözleşmesi sona eren gurbetçi santrforla yeniden anlaşma yapmayacağı kaydedildi.

Teknik heyetin raporuna göre yönetimin sözleşmesi sona eren gurbetçi santrforla yeniden anlaşma yapmayacağı kaydedildi. Sezon başında forvetler arasındaki rekabetin kızışması için Giresunspor'dan alternatif golcü olarak transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, kırmızı-lacivertli formayla ligde 22 maçta 2 gol atıp, 2 asist yaparken, kupada ise 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Beklentilerin uzağında kalan Yasin, skor üretme anlamında takımına fazla katkı sağlayamadı. İzmir temsilcisinde ön libero Berkay Samancı da sezonun bitmesiyle kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim

Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu

Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi

Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum

Fenerbahçe'nin gündemindeki Dalic, Hırvatistan Milli Takımı ile yeni sözleşme imzaladı

Ayasofya Camii için özel paralar basıldı

Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi

ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı

Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi

Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı

Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı

Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor