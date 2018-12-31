Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Yeni Gözde Genç Kadir

Altınordu'da Yeni Gözde Genç Kadir

54 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda ilk 6 mücadelesi vermeye hazırlanan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç forvet Kadir Yurttadur, devre arasında yapılacak Antalya kampının kadrosuna dahil edildi.

Altınordu'da Yeni Gözde Genç Kadir, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda ilk 6 mücadelesi vermeye hazırlanan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç forvet Kadir Yurttadur, devre arasında yapılacak Antalya kampının kadrosuna dahil edildi. 

İlk yarının son haftasında İzmir'de 0-0 sona eren Giresunspor maçında ilk profesyonel deneyimini yaşayan 19 yaşındaki santrfor, ilk 45 dakikada kırmızı-lacivertli formayı terletti. Giresunspor karşısında bir kafa topu direkten dönen Kadir, 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne girmeye çalışacak. Genç krampon bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda HJK Helsinki U19 takımıyla oynanan rövanş maçında attığı 2 golle takımının tur atlamasına katkı sağlamıştı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:05 Kaynak: DHA

Antalya, Altınordu, Genç, Spor
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