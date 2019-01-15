Altınordu'da Yol Çalışması

Ordu Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi tarafından Arpaköy Mahallesi'nde biten ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi tarafından Arpaköy Mahallesi'nde biten ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin gelişimine katkı sunan projeler devam ediyor. 2014 yılından bu yana 117 kilometrelik asfalt ve 255 kilometrelik beton yolun hizmete sunulduğu Altınordu ilçesinde, rahat ve kolay ulaşımın sağlanması adına çalışmalar sürüyor.



Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan bu kapsamda, beton yol, asfalt, menfez ve sanat yapıları gibi çeşitli çalışmaların sürdüğü Arpaköy Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle muhtarı ve ilgililerden bilgi aldı. Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Celal Tezcan, bütün mahallelerde olduğu gibi Arpaköy Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde gördüklerini belirterek, "Altınordu Belediyemiz tarafından Arpaköy Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde görmek istedik. Bu kapsamda yapılan ve devam eden çalışmaların yanı sıra yeni yapılacak olan çalışmalarımız için değerlendirmelerde bulunduk. Tespit ettiğimiz eksiklikleri vatandaşlarımızın desteği ve belediyemizin özverili çalışmaları ile tamamlayacağız ve hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz" dedi.



Arpaköy Mahalle Muhtarı Gündüz Ateş ise konuşmasında mahalleye yapılan yatırımlar dolayısıyla Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'a ve ekibine teşekkürlerini iletti. - ORDU

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