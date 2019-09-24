Son Dakika Haberleri: Altınordu'da yol güvenliği için ağaçlar budanıyor
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Altınordu'da yol güvenliği için ağaçlar budanıyor

53 dakika önce

Altınordu Belediyesi, yol güzergahlarında ve kaldırımlarda bulunan, sürücüler ile yayaların görüş açısını engelleyen ağaçların ve yabani otların budama işlemlerini gerçekleştirerek, kaza riskinin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu'da yol güvenliği için ağaçlar budanıyor, System.String[]

Altınordu Belediyesi, yol güzergahlarında ve kaldırımlarda bulunan, sürücüler ile yayaların görüş açısını engelleyen ağaçların ve yabani otların budama işlemlerini gerçekleştirerek, kaza riskinin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


'İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, belediyecilik alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Ulaşımdan alt yapıya, eğitimden sanata birçok alanda çalışmalar gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, sürücü ve yayaların güvenliğine de büyük önem veriyor.


Bu kapsamda Altınordu'nun iklim özellikleri bakımından bol yağış alması, bitki örtüsünün ise geniş yapraklı ağaçlardan oluşması yol güzergahında görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor. İlkbahardan sonbaharın sonlarına kadar olan sürede boyları uzayan ağaçların yaprakları ve yabani otlar engebeli ve bol virajlı olan yollarda sürücülerin görüş açısının engellenmesine yol açarken, kazalara da davetiye çıkarabiliyor. Altınordu Belediyesi ise bu durumun önüne geçebilmek ve kaza riskini en aza indirgemek amacıyla virajlı yol güzergahlarında ve şehir içerisinde bulunan yollarda yola gelen ağaç dallarını ve yaban otlarını keserek budama işlemi gerçekleştiriyor.


Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda periyodik olarak yapılan budama çalışmaları devam ederken yapılan işlemlere ise vatandaşlar tarafından da büyük destek veriliyor. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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