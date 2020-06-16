Altınordu'da yollar asfalt konforuyla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, vatandaşların konforu için kentte alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.



Altınordu Belediyesi tarafından, model ve modern şehir hedefiyle başlattılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 'Altı da üstü kadar sağlam bir Altınordu' hedefiyle çalışmalarını şehrin dört bir yanına yayan ve standardı yüksek yollar ile vatandaşların yaşam konforunu hedefleyen Altınordu Belediyesi, bu kapsamda yolları asfaltla buluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma ile Altınordu Belediyesi, Karapınar Mahallesi'nde kamu binaları, okul ve sürücü eğitim sahasının bulunduğu alandaki yolları asfalt konforuna kavuşturdu.



Planlanan alanlarda asfalt dökümünü sürdüren Altınordu Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karapınar Mahallesi'nde yer alan sürücü adaylarının eğitim sahası ile 1128, 1132 ve 1131'inci sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin özverili çalışması ile asfalt konforuna kavuşan yollar, çalışmaların tamamlanması ile vatandaşların hizmetine sunuldu.



Çalışmaların devam ettiği Karapınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Tamamlanan çalışmalarla ilgili konuşan Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, yapılan çalışmaların son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek, işbirliği yaptıkları Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.



İlçe belediyeleri ile yaptıkları ifade Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ise, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in ortaklaşa verdiği kararı uygulamaya geçirdiklerini belirterek, bunun ilçe belediyeleri ile yapılan çalışmaların bir örneği olduğunu kaydetti. - ORDU