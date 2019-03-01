Altınordu'da Yusuf Dönüyor
56 dakika önce
SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Altınordu'da sol bek Yusuf Acer'den müjdeli haber geldi.
SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor
maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Altınordu
'da sol bek Yusuf Acer
'den müjdeli haber geldi.
Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle son 2 haftada oynanan Gazişaher Gaziantep
ve Adana Demirspor
(D) maçlarında forma giyemeyen genç savunmacının iyileştiği ve şans verilmesi halinde görev alabileceği öğrenildi. Yusuf'un yokluğunda defansın solunda Ali Yaşar'ı görevlendiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu
'nun bu hafta Yusuf'u tekrar ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:28 Kaynak: DHA
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