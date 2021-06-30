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Altınordu'da yüzde 50 hibe destekli 20 bin tavuk dağıtılacak - Son Dakika

Altınordu'da yüzde 50 hibe destekli 20 bin tavuk dağıtılacak

30.06.2021 15:00
Altınordu'da yüzde 50 hibe destekli 20 bin tavuk dağıtılacak, System.String[]

Altınordu Belediyesi, Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli 20 bin tavuk dağıtacak.

Altınordu Belediyesi, Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli 20 bin tavuk dağıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yumurta tavukçuluğunu geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde tavuk başına 18 lira hibe destek verileceği belirtildi.

İlk etapta 20 bin tavuğun vatandaşlara dağıtacağı ifade edilen açıklamada, projeden faydalanacak her bir vatandaşa 100'er tavuk için hibe desteği ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yüzde 50 hibe desteği verilen proje doğrultusunda yumurta için de alım garantisi verildiği vurgulanarak, yumurtalar belediye tarafından proje paydaşı olan üreticilerin kapılarında satın alınacağı aktarıldı.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların, öncelikle en az 20 metrekare kapalı kümes alanına sahip olmaları gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tavukçuluk yapacağı yerde ikamet etme zorunluluğu da aranan vatandaşlardan bu iki şartı karşılayanların dilekçe ile Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvurması yeterli olacak. Başvurular tamamlandıktan sonra komisyon tarafından yapılacak değerlendirme ve yerinde incelemeler sonucu şartları karşılayan başvuru sahiplerine tavuk başına 18 lira hibe desteği ödemesi yapılacak. Projede üretici başına 100'er tavuk verilecek."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehirde altyapıdan üst yapıya, tarımdan turizme, ticaretten teknolojiye, ekonomiden kültür ve sanata her alanda değişim ve dönüşüm hamleleri başlattıklarını anlattı.

Tören, topyekun bir kalkınma ve mutlu insanların yaşadığı mutlu bir şehir için her alanda "üretim" dediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Beyin 'Üreten Ordu' hedefine Altınordu Belediyesi olarak biz de güçlü desteklerimizle katılıyoruz. Aynı zamanda yarışan Ordu için üretimiyle istihdamıyla modern ve yaşanabilir, yarışan rekabet eden bölgesinde ve ülkesinde hatta dünyada marka şehir iddiasıyla 'vizyonu dünya kenti Altınordu' hedefimizle her alanda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Çeşitli projelerle vatandaşlarımızın topraklarında yaşamalarını kolaylaştırmak, ekonomik kaynaklarını çoğaltmak, çeşitlendirmek ve ailelerine düzenli bir gelir kaynağı sağlamak için projeler üretiyoruz."

Tören, söz konusu projenin de bunlardan sadece bir tanesi olduğunu belirterek, üretimi teşvik eden, üreticileri destekleyen yeni nesil belediyecilik uygulamalarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Yumurta, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınordu'da yüzde 50 hibe destekli 20 bin tavuk dağıtılacak - Son Dakika


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