Altınordu'da yüzler gülüyor

TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Menemenspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenen Altınordu, lige 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Rakibini 16 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce'nin 84'üncü dakikada frikikten ve 87'nci dakikada Metehan'ın ayağından bulduğu gollerle deviren kırmızı-lacivertliler, ilk zaferini ilk haftadan kazanarak taraftarının yüzünü güldürdü. Altınordu, geçen sezonki kadrosundan 9 oyuncusuyla vedalaşıp, 2 takviye yapmasına rağmen futboluyla umut verdi.

Son yıllarda sezona iyi başlayamama sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçtiğimiz sezonlarda lige kötü başlamak, takım olarak geç toparlanmamıza neden oluyordu. Bu kez istediğimiz oldu ve sezona galibiyetle girdik. Bu galibiyet genç oyuncuların moral ve motivasyonu açısından da önemli. İyi mücadele ettik. Taktik disipline uyan futbolcularımı kutluyorum. Zamanla daha iyi olacağız. Oyunumuzun skora yansıması bizi daha güçlü kılacak" diye konuştu.

BURAK'IN GOLÜ ALKIŞLANDI

Altınordu'nun 16 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Burak İnce, Menemenspor maçında 73'üncü dakikada yine altyapıdan yetişen Muzaffer'in yerine oyuna girerek 84'üncü dakikada frikten attığı şık golle oyunun kaderini değiştirdi. Kaleci Selmani'nin uzanamayacağı köşeden müthiş bir şut çıkaran Burak, hem takım arkadaşları hem de teknik ekip tarafından tebrik edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, genç oyuncuyu Avrupa'ya göndereceklerini açıklamıştı. Burak İnce geçen sezon 2 gol kaydetmişti.