Altınordu'da zabıta ekiplerinden korona virüs denetimleri - Son Dakika

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Kovid-19) salgınında denetimlerini sıkılaştırdı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana korona virüs ile mücadele hazırlıklarını sürdüren Altınordu Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak çabalıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde düzenli olarak maske, sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan işyerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor. Ekipler ayrıca, aynı anda farklı noktalarda lokanta, kafe, restoran, çay ocakları, berber ve güzellik merkezleri başta olmak üzere şehrin en işlek caddelerinde denetim yaptı. Ekipler, artan vakalar sonrası hem vatandaşlara hem de esnaflara gerekli uyarıları yaparak, bilgilendirici broşür ve maske dağıtımı da yaptı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Pandemi bitene kadar tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini ifade eden Başkan Tören, "Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Ülkemizde ve özellikle Altınordu'da korona virüs tablosunun olumsuz gidişatına son vermek ve normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi arttırarak almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bugüne kadar özenle uyan hemşehrilerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Özellikle bu kritik süreçte tüm hemşehrilerimizin kendileri ve toplum sağlığı için aynı hassasiyetle temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri hayati önem taşımaktadır" dedi. - ORDU