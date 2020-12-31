Altınordu'da zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi - Son Dakika

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı.

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan kasap, manav, market, kuaför, fırın gibi yoğunluğu fazla olan işyerlerine, yılbaşı öncesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları konusunda uyarılar yapılırken, market ve manavlarda ürünlerin etiketleri ile sağlık koşullarına uygunluğu kontrol edildi. Denetimler, şehrin çeşitli noktalarında devam etti. - ORDU