Altınordu'da zabıta göz açtırmıyor - Son Dakika

Altınordu'da zabıta göz açtırmıyor
01.05.2021 18:22
Ordu'da Altınordu Belediyesi salgınla mücadelede toplum sağlığının korunması adına alınan 17 günlük tam kapanma döneminde denetimlerini sürdürüyor.
Ordu'da Altınordu Belediyesi salgınla mücadelede toplum sağlığının korunması adına alınan 17 günlük tam kapanma döneminde denetimlerini sürdürüyor.
Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, sokağa çıkma günlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren zincir marketler ve manavlara etiket ve kasa fiyatı denetimi gerçekleştirdi.
Etiket ve fiyat denetimlerinin yanı sıra pandemi kuralları denetimi de gerçekleştiren Zabıta ekipleri, özellikle manav reyonlarında hijyene dikkat çekti. Zincir marketlerin manav reyonlarında sebze ve meyvelerin el değdirmeden seçilmesi, eldiven kullanılması, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihmal edilmemesi gerektiği noktasında uyarılarını sürdürdü. - ORDU
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