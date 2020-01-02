Altınordu'dan "1" numaralı fotoğraf - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'dan '1' numaralı fotoğraf - Son Dakika Spor

Altınordu'dan "1" numaralı fotoğraf

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği ve yetiştirmeye devam ettiği kalecileriyle dikkat çekiyor.

Altınordu'dan

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği ve yetiştirmeye devam ettiği kalecileriyle dikkat çekiyor. Altınordu Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, gençleri yetiştirirken, iletişim ve rotasyona önem verdiklerini söyledi.


"İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" felsefesiyle Türk futboluna onlarca futbolcu kazandıran ve kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan Altınordu, yetiştirdiği ve yetiştirmeye devam ettiği futbolcularla adında söz ettiriyor. Şu anda İngiltere Premier Lig'de yer alan Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü ve İtalya Serie A'da boy gösteren Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'i Avrupa'ya gönderen Altınordu, yetiştirdiği kalecilerle de dikkat çekiyor. Bugüne kadar Fenerbahçe'ye Berke Özer'i, Trabzonspor'a Erce Kardeşler'i ve Konyaspor'a Ozan Can Oruç'u gönderen kırmızı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka ile Ümit Özışık ve Eser Altın yönetimindeki teknik ekibiyle Türk futboluna yeni kaleciler kazandırmak için çalışıldığının mesajını verdi.


Başarının sırrı: İletişim


Altınordu Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, tüm yaş gruplarındaki kalecilerin, sürekli iletişim halinde olduğunu, A takım kampına geldiklerinde Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı ile aynı odada kaldıklarını belirterek, "Bu birliktelik ve rotasyona çok önem veriyoruz. Böylelikle gençlerimiz, A takım havasını soluma fırsatı elde ederken, yukarıya çok daha hazır şekilde çıkıyorlar" dedi.


Küçüktaka, Ümit Özışık ve Eser Altın'ın yanı sıra kaleci departmanında görev yapan başta Hüseyin Yenikaya olmak üzere Murat Gönen, Ahmet Yiğit, Sefa Ufuk Çeltik'e de teşekkür etti ve ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) çok önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizdi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Cengiz Ünder, Altınordu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı
Akhisarspor'a, Dany ve Josue'nin alacaklarından dolayı transfer yasağı getirildi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor? Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor

Son Dakika Haberleri
18:26 Yumrukla hakemi bayıltan futbolcuya 1 yıl men cezası - Son Dakika Spor
18:23 Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl yeşil sahalardan men edildi - Son Dakika Spor
18:19 Ünal Karaman'ın Kayserispor Galibiyeti Sonrası Açıklamaları - Son Dakika Spor
18:19 Jordan Ayew'in West Ham'a Harika Golü - Son Dakika Spor
18:19 Ramos, Marcelo ve Modric 2010'ların En İyi 11'inde - Son Dakika Spor
17:49 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor? - Son Dakika Spor
17:48 Tyler Boyd, Ankaragücü'ne gidiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 18:41:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'dan "1" numaralı fotoğraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]