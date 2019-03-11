Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan Altın Değerinde Galibiyet

Altınordu'dan Altın Değerinde Galibiyet

35 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de büyük bir bölümünü eksik oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u tek golle deviren Altınordu, Play-Off yolunda çok önemli bir virajı döndü.

Altınordu'dan Altın Değerinde Galibiyet, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de büyük bir bölümünü eksik oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u tek golle deviren Altınordu, Play-Off yolunda çok önemli bir virajı döndü. Geçtiğimiz hafta maçın son saniyelerinde yediği golle Hatayspor karşısında bir puana razı olan Altınordu, İstanbulspor deplasmanından aldığı 3 puanla ilk 6 yarışından kopmayacağını bir kez daha gösterdi. 38. dakikada Yusuf Acer'in kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kalan İzmir temsilcisi, buna rağmen İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puanını 42'ye çıkarmayı başardı. Gazişehir FK ve Hatayspor'un kazandığı haftada hata yapmayan kırmızı-lacivertliler, 7. basamaktaki yerini korudu.

KÖTÜ SERİ BİTTİ 14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladıktan sonra deplasmanda Denizlispor'a kaybeden, ardından oynadığı bir diğer deplasman maçında da Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden kırmızı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 2 maçlık kötü seriye de son noktayı koymayı başardı. Eroğlu'nun öğrencileri bu sezon deplasmanda 4. kez mutlu sona ulaştı. İzmir ekibi önümüzdeki hafta yine deplasmanda ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

(Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

İstanbulspor, Altınordu, Güncel
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