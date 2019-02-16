Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan Aziz Kocaoğlu'na Veda Ziyareti

Altınordu'dan Aziz Kocaoğlu'na Veda Ziyareti

35 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Altınordu'ya verdikleri desteklerin fazlasıyla döndüğünü görmekten son derece mutlu olduklarını bildirdi.

Altınordu'dan Aziz Kocaoğlu'na Veda Ziyareti, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Altınordu'ya verdikleri desteklerin fazlasıyla döndüğünü görmekten son derece mutlu olduklarını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve kulüp yöneticilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Kocaoğlu, Altınordu'nun Türk sporunun kurtuluşu olacak bir modeli uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğru işlere, doğru projelere her zaman destek olmaya çalıştık. Altınordu'ya verdiğimiz desteklerin fazlasıyla geri döndüğünü görmekten son derece mutluyuz. Seyit Mehmet Özkan ve ekibi 'iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' felsefesini başarıyla uyguluyor ve Türkiye'ye örnek oluyor."

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Kocaoğlu'nu 12 yaş altı takımların katılımıyla 5 Nisan'da başlayacak İzmir Kupası'na "şeref konuğu" olarak davet etti.

Turnuvanın belediyenin destekleriyle kategorisinde Avrupa'nın en büyük 2 turnuvasından biri haline geldiğini bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Katılan takım sayısı 72'ye kadar yükseldi. Başkan Aziz Kocaoğlu sadece turnuvaya değil Torbalı'da inşa ettiğimiz Türkiye'nin en modern akademi tesislerine, altyapıya yönelik yatırımlarımıza destekler verdi. Kente kazandırdığı statlarla İzmir futboluna büyük katkı sağladı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonra da hep aramızda görmek istiyoruz. Kurduğumuz altyapı tesislerinde tarıma ayırdığımız alanlarda çocuklarımızın üretim yapmasını sağlıyoruz. Siz de üretime büyük önem veriyorsunuz. 1 Ekim'de Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde çocuklarımızla birlikte ilk fideleri dikeceğiz. O gün bize eşlik ederseniz çok mutlu oluruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Seyit Mehmet Özkan, İzmir, Aziz Kocaoğlu, Altınordu, Spor
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