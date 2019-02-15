Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan Bakan Kasapoğlu'na Ziyaret

Altınordu'dan Bakan Kasapoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, makamında ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Nisan ayında düzenlenecek 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'a davet etti.

Altınordu'dan Bakan Kasapoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, makamında ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Nisan ayında düzenlenecek 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'a davet etti. Ziyarete İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik ederken, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundular. Başkan Özkan, Bakan Dr. Kasapoğlu'na üzerinde geçmişten bugüne Altınordu armalarının bulunduğu özel çerçeveyi hediye etti.

Bakan Kasapoğlu'na U12 İzmir Cup hakkında bilgiler aktaran kulüp başkanı Özkan, " Avrupa'nın 12 yaş kategorisindeki en önemli turnuvaları arasında yer alıyor. 5- 7 Nisan tarihlerinde organize edeceğimiz turnuvada bu yıl 72 takım var. Milan, Ajax, Benfica, Chelsea, Monaco, Manchester City, Leicester City, Marsilya, Parma, Porto, Marsilya ve Lazio gibi Avrupa'nın en ünlü kulüplerini konuk edeceğiz. Turnuvada ülkemizden de 24 takım bu heyecana ortak olacak. Bize her zaman destek veren sizleri de bir kez  daha aramızda görmekten büyük onur duyarız" dedi. 

MEHMET KASAPOĞLU: İZMİR CUP, ÖNEMLİ BİR MARKA

Bakan Mehmet Kasapoğlu da 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ın çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizerek, "İzmir Cup, çocuklarımızın uluslararası deneyimlerinin artması, farklı kültürleri tanıması ve futbol sayesinde sosyalleşmesi açısından çok  değerli bir marka. Böylesine bir turnuvayı sürekli büyüterek 72 takıma kadar çıkarmak kolay iş değil. Altınordu Kulübü ve Başkan   Seyit Mehmet Özkan, önemli bir misyon üstleniyor. Nisan ayında çocuklarla birlikte olmayı çok istiyorum" diye konuştu. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, İzmir, Altınordu, Spor
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