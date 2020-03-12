Altınordu'dan bir ilk! Bu sezon 13 dış saha maçında... - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'dan bir ilk! Bu sezon 13 dış saha maçında... - Son Dakika Spor

Altınordu'dan bir ilk! Bu sezon 13 dış saha maçında...

6 saat önce

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon istediği sonuçları alamadığı dış saha maçlarında ilk galibiyetine dün ulaştı.

Altınordu'dan bir ilk! Bu sezon 13 dış saha maçında..., System.String[]

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon istediği sonuçları alamadığı dış saha maçlarında ilk galibiyetine dün ulaştı.


İzmir temsilcisi, İstanbulspor'u 2-0 yenerek 13. deplasman maçında ilk kez sahadan galip ayrılmış oldu. Altınordu, dış sahada en son galibiyetini geçen sezonun 32. haftasında Adanaspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.


Altınordu, bu sezon 13 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 7 puan topladı.


Ligde 27. haftanın ardından 30 puanla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki bir maçı eksik Osmanlıspor'un 8 puan önünde yer aldı. Altınordu, gelecek hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.


Öte yandan TFF 1. Lig'de dış sahada galip gelemeyen tek takım Adanaspor kaldı.


İstanbulspor, Adanaspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 
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