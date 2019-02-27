Altınordu'dan Bir İlk Daha

Altınordu, Fair-Play evrensel ilkelerini benimseyen kulüpleri 'Felsefe Kardeşliği' çatısı altında bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki daha başardı.

Altınordu, Fair-Play evrensel ilkelerini benimseyen kulüpleri 'Felsefe Kardeşliği' çatısı altında bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki daha başardı.



Altınordu, evrensel Fair-Play doğrultusunda futbolun itibarını yükseltmeyi hedefleyen ve 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev bir 'Felsefe Kardeşliği' çatısı kurdu. Kulüplerin yapılarının incelenmesi ve seçimi için aylar önce bir komite oluşturan, eylül ayında başlattığı çalışmaları tamamlayan Altınordu, Türkiye genelinde şimdilik 71 kulübü 'Felsefe kardeşliği' çatısı altında toplarken, bir manifesto da yazarak organizasyonun yapısını belirledi.



Bini aşkın sporcuyla şenlik



Toplam 200 kulübün bir araya geleceği oluşumun ana sloganını 'Geleceğimiz çocuklarımız' olarak belirleyen Altınordu, çocuk sevgisi, saygı, ahlak, Fair-Play ve süreç odaklılığı ön plana çıkardığı manifestoda futbolun saygınlığına vurgu yaptı. Bu ilkeleri benimseyen kulüplerin önemli bölümü, hafta sonunda Altınordu'nun Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ilk kez bir araya gelecek. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki turnuvada Altınordu Futbol Okulları dahil 46 kulüpteki 99 takımdan toplam 1133 sporcu tam bir şenlik yaşayacak.



Futbol güzelleşecek



İzmir'den Trabzon'a kadar çok geniş bir coğrafyadan gelecek çocuklar, iki gün boyunca Fair-Play ruhunun ön planda olacağı birbirinden güzel maçlar oynarken, tanışma, kaynaşma ve dostluklar kurma fırsatı yakalayacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fair-Play Kardeşliği'ni 'Altınordu misyonunun en önemli adımı' olarak nitelendirerek, "Bu projenin asıl yükü antrenör kardeşlerimizin omuzlarında. Göğsünde Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) rozeti olan antrenör kardeşlerimiz bu sorumluluğu taşıyacak kararlılığı gösterirlerse, futbol güzelleşir" dedi. - İZMİR

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