Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan en kötü başlangıç
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Altınordu'dan en kötü başlangıç

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda aldığı 1-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından dün evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek 2'de sıfır çeken Altınordu, 6'ncı sezonunu geçirdiği ligde ilk kez ilk 2 haftayı puan yüzü göremeden kapattı.

Altınordu'dan en kötü başlangıç, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda aldığı 1-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından dün evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek 2'de sıfır çeken Altınordu, 6'ncı sezonunu geçirdiği ligde ilk kez ilk 2 haftayı puan yüzü göremeden kapattı.
İzmir temsilcisi ilk 2 haftalarda 2014-15, 2015-16, 2016-17 ve 2018-19'da 1 puan, 2017-18'de ise 4 puan topladı. Geçen sezonki kadrosundan Enes Kubat'ı kadro dışı bırakıp Murat, Hasan, Sefa, Serdar, Deniz ve Ali ile yollarını ayıran, Alican, Erce ve Yusuf Acer'in başka kulüplere transfer olmasıyla kan kaybeden İzmir ekibi, bu sezon sadece 3 oyuncuyla anlaşıp kadrosunu altyapıdan gençlerle takviye etti.
Kırmızı-lacivertliler ilk 2 haftada özellikle forvet hattında büyük sıkıntı yaşadı. Hatayspor karşısında santrforlar Fatih ve Kemal'in sakat olması nedeniyle ileri uçta Okan görev aldı. Okan'ın da bu karşılaşmada sakatlanması nedeniyle Karagümrük önünde gol atma görevi sağ kanat Ersel'e düştü. Ancak Ersel de kötü bir performans sergileyip devre arasında oyundan alındı. Uzun süren sakatlığının ardından ikinci yarıda oyuna girerek hasret gideren gurbetçi forvet Kemal'in takıma golle dönmesi Altınordu'nun tek tesellisi oldu. Son transfer Yasin Ozan'ın idman eksiği nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi.
EROĞLU: "DAHA ETKİLİ OLACAĞIZ"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilerleyen haftalarda sakatların iyileşmesiyle hücumda daha etkili bir takım olacaklarını söyledi. Üst üste yaşanan sakatlıkların hücumdaki alternatiflerini aşağıya çektiğini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Yasin yeni aramıza katıldı. Fatih ve Okan'ın sakatlanması bizi olumsuz etkiledi. Ersel de sakatlıktan çıktı. Alternatif üretmeye çalışıyoruz. İyi bir takım haline geleceğiz. Daha etkili olacağız. Karagümrük karşısında 2-0 mağlupken takımın oyunu bırakmaması da önemli bir mesaj. Anıl'la kaçırdığımız gol maçın kırılma anıydı. Maçı çevirmeye çalıştılar, riskler aldık" diye konuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:36 Kaynak: DHA
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