Altınordu'dan futbol okulları uyarısı - Son Dakika

Altınordu'dan futbol okulları uyarısı

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Okulu (AFO) açılması için farklı yerlerden gelen tekliflerin değerlendirildiği, bu süreçte kendilerini "AFO aracısı" gibi tanıtan şahısların olduğu belirtildi.

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Okulu (AFO) açılması için farklı yerlerden gelen tekliflerin değerlendirildiği, bu süreçte kendilerini "AFO aracısı" gibi tanıtan şahısların olduğu belirtildi.

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Bunların "depozito" adı altında para toplamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"AFO'nun açılış kriterleri bellidir ve depozito adı altında bir para toplama işlemi asla yapılmamaktadır. AFO, geniş bir ağa sahip olmasına rağmen merkezden yönetilmektedir, kendilerini AFO aracısı gibi tanıtan kişiler, şahsi çıkarları için kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Altınordu Futbol Okulu açmak isteyenler, isim hakkı adı altında hiçbir para ödemesi yapmamaktadır."


"HİÇBİR SÜREÇTE PARA ALINMAMAKTADIR"


Açıklamada, AFO açmak isteyenlerin kulüpten bilgi alabileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Başvurular stratejik planımıza göre değerlendirilmekte, ardından yüz yüze iletişim sağlanıp tesisin durumu incelendikten sonra kesin karar verilmektedir. Başvuru aşaması da dahil hiçbir süreçte depozito, isim hakkı veya başka bir isim altında para alınmamaktadır. Kulübümüz adını kullanarak dolandırıcılık teşebbüsünde bulunanlara karşı avukatımız tarafından suç duyurusunda bulunulmaktadır."


Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:36 

Son Dakika Spor Altınordu'dan futbol okulları uyarısı - Son Dakika Spor
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