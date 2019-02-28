Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan Galibiyet Sözü

Altınordu'dan Galibiyet Sözü

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde bir basamak üzerinde yer alan Hatayspor'la karşılaşacak 6'ncı sıradaki Altınordu'da futbolcular teknik heyete galibiyet sözü verdi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde bir basamak üzerinde yer alan Hatayspor'la karşılaşacak 6'ncı sıradaki Altınordu'da futbolcular teknik heyete galibiyet sözü verdi. Kırmızı-lacivertli takımın geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu, öğrencileriyle toplantı yaptı. Eroğlu, oyuncularından bu yenilgiyi unutup bir an önce toparlanmalarını istedi. 

Futbolcular da yapılan toplantı sonrası, "Adana deplasmanında yeterince konsantre olamadık. Bu mağlubiyeti kaza olarak görüyoruz. Hatayspor maçını alıp yeni bir seri başlatacağız" sözü verdi. 

Antrenmanlarda yüksek tempoda çalışan Altınordu'da futbolcuların hırslı performansı kurmayları sevindiriyor. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle son 2 haftada forma giyemeyen sol bek Yusuf'un maça yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Hatayspor dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı evinde 2-0 geriden gelip 4-2 yenmesine rağmen elenmişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

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