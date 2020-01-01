Altınordu'dan Galip'e veto - Son Dakika
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Altınordu'dan Galip'e veto

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, daha önce transfer listesinde yer alan Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı.

Altınordu'dan Galip'e veto, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, daha önce transfer listesinde yer alan Galip Güzel'e bu kez kapıyı kapattı.

Sezonun ilk yarısında Ekol Göz Menemenspor'la anlaşan tecrübeli orta saha oyuncusu Galip Güzel, fazla forma şansı bulamayınca geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerle sözleşmesini feshetti. Oyuncunun menajeri ara transfear döneminde Altınordu'nun kapısını çaldı ancak kırmızı-lacivertliler bu kez Galip'i istemedi. Altınordu, geçen sezon Galip'i kadrosuna katmayı çok istemiş ancak 32 yaşındaki futbolcu Adana Demirspor'u tercih etmişti.

BEŞİKTAŞ İLE ÖZEL MAÇ

Altınordu'nun devre arası kamp programı da netleşti. Kırmızı-lacivertliler, 3 Ocak Cuma günü Antalya'da kampa girecek. İzmir temsilcisi 7 Ocak'ta İttifak Holding Konyaspor'la, 10 Ocak'ta ise Beşiktaş'la iki hazırlık maçı oynayacak. 11 Ocak'ta kampı noktalayacak Altınordu, 13 Ocak'ta kendi tesislerinde 2'nci devre hazırlıklarına yeniden başlayacak. İzmir temsilcisinde teknik heyetin raporuyla 2 kanat, 1 orta saha, 1 forvet ve 1 sol bek transferi yapılacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
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