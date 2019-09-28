Altınordu'dan

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, eski futbolcuları Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ün, Trabzonspor Kulübüne hukuka ve mevcut talimatlara aykırı ve geçersiz şekilde transfer edildiği öne sürüldü.



Trabzonspor Kulübünün hukuka aykırılığı normalleştirmeye çalıştığının iddia edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu konuyla ilgili TFF nezdinde yaptığımız başvurular bulunmaktadır. Hukuka aykırılığın yeni sezon başlamadan önce tespit edilip, gerekli yaptırımların uygulanmasını teminen her ne kadar haziran ayı içerisinde başvuruda bulunulmuş olsa da geldiğimiz nokta itibarıyla bu konuyla ilgili henüz bir karar verilememiştir. Yaşanan hukuksuzluğun dünyadaki örneklerine baktığımızda, İngiltere ve İspanya'daki köklü kulüplerin fahiş miktarda para cezasına çarptırıldığı ve transfer yasağına maruz kaldığını gözlemlemekteyiz. Hatta, bu tarz hukuksuzluklar karşısında sessiz kalan ve sahip olduğu disiplin yetkisini kullanmayarak pasif bir tutum sergileyen federasyonların FIFA tarafından cezalandırıldığı örnekler de mevcuttur."



Altınordu Futbol Akademisi'nin Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli gibi önemli oyuncuları yetiştirdiği, genç milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulüp olunduğunun kaydedildiği açıklamada hukukun uygulanmasının beklendiği ifade edildi.



Açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Altyapısına önem vermeyen kulüplerin, altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla marka ve ekonomik değer kuran kulüplerin halini anlaması beklenemez. Trabzonspor Kulübünün söz konusu oyuncuları geçersiz transfer etmesi, en önemli gelir kaynağı altyapıdan yetişen oyuncular olan kulübümüze ekonomik açıdan zarar vermiştir. Söz konusu hukuksuzluk karşısında sessiz kalınmaya ve herhangi bir yaptırım uygulanmamaya devam edildiği sürece benzer eylemler normalleşecek ve hukuksuz yöntem diğer kulüplere de örnek olmaya başlayacaktır. Önemle tekrar belirtmeliyiz ki hukukun uygulanmadığı veya adaletin sağlanmadığı sistemlerde yapılan hukuksuz işlemler normalleşmeye ve sistem bozulmaya başlar."



