Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan iki özel prova
Son Dakika Spor Altınordu'dan iki özel prova

Altınordu'dan iki özel prova

1 saat önce

TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek.

Altınordu'dan iki özel prova, System.String[]

TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek. İzmir temsilcisi cumartesi günü deplasmanda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la ilk özel provasına çıkacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertiler, 16 Ekim Çarşamba günü ise kendi tesislerinde U18 ve U19 takımlarının karması ile karşı karşıya gelecek. Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 8. haftada konuk edeceği Altay karşısında çıkış arayacak. Kırmızı-lacivertlilerde dizinden ufak bir operasyon geçiren forvet Kemal'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Altınordu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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