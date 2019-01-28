Son Dakika Haberleri: Altınordu'dan İtalya Çıkarması

Altınordu'dan İtalya Çıkarması

35 dakika önce

ALTINORDU CEO'su Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, İtalya'nın iki ünlü kulübü AC Milan ve Atalanta'yı ziyaret ederek karşılıklı iş birliğinin ilk adımlarını attı.

Altınordu'dan İtalya Çıkarması, System.String[]


ALTINORDU CEO'su Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, İtalya'nın iki ünlü kulübü AC Milan ve Atalanta'yı ziyaret ederek karşılıklı iş birliğinin ilk adımlarını attı. Orhunbilge ve Güvenir'in İtalya'daki ilk durağı AC Milan oldu. U12 İzmir Cup'a katılacak Milan'ın Akademi Direktörü Mario Beretta ve Akademi Genel Sekreteri Ivan Zauli tarafından ağırlanan Altınordu heyeti, genç takımlar düzeyinde oynanması planlanan özel maçlar ve devre arası hazırlık kampları konularında prensip anlaşmasına vardı. Altınordu heyeti ziyaretin sonunda San Siro Stadı'ndaki Milan-Napoli maçını da izledi.

Orhunbilge ve Güvenir, yetiştirici kimliğiyle ön planda yer alan Atalanta'yla da temas kurdu. Atalanta Akademi Genç Takımlar Koordinatörü Stefano Bonaccorso, Futbol Okulları Koordinatörü Loris Margotto, Genç Takımlar Antrenörü ve Oyuncu İzleme Sorumlusu Luca Rebba'dan oluşan İtalyan yetkililere kulübün misyonu-vizyonu, futbol okulu yapılanması ve U12 İzmir Cup hakkında geniş bilgilendirmeler ve iş birlikleri konusunda anlaşmalar yapıldı. Altınordu, Atalanta Akademi Direktörü Maurizio Costanzi tarafından özel olarak kabul edildi. Altınordu CEO'su Başkanı Barış Orhunbilge, "Avrupa'da önemli bir tanınırlık noktasındayız. Ziyaretlerimiz sürecek" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:15 Kaynak: DHA

Atalanta, İtalya, Altınordu, Spor
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