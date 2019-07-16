Altınordu'dan Kahraman hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu
, stoper Enes Sığırcı'nın sakatlanması üzerine pilot takım Niğde
Anadolu FK'dan gurbetçi stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı. İzmir
temsilcisinin geçen sezon Hollanda
'nın Den Bosch
takımından transfer edip kiralık olarak Niğde'ye gönderdiği 25 yaşındaki savunmacı Erzurum
kampına katılarak A takımla çalışmalara başladı. Enes Sığırcı'nın sakatlığının uzun sürmeyeceğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, Kahraman'ın da tanıdıkları bir futbolcu olduğunu ifade ederek, "Kahraman da bizim oyuncumuz. Sol stoper mevkisinde oynuyor. Sistemimizi bilen, güvendiğimiz iyi bir isim" diye konuştu. Belçika
doğumlu Kahraman, geçen sezon 2'nci Lig'de 13 maçta görev aldı.
SÜPER LİG'DEN TEKLİF BEKLENİYOR
Diğer taraftan, Altınordu, satış listesine koyduğu 3 futbolcu için Süper Lig kulüplerinden teklif bekliyor. Kırmızı-lacivertlilerde forma giyen sağ bek Kerim Alıcı
için Beşiktaş
'ın önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmayı planladığı iddia edildi. Kaleci Erce ve sol bek Yusuf'a ise Çaykur Rizespor
ve Yeni Malatyaspor
'un talip olduğu ileri sürüldü. Dış transferde şimdiye kadar yalnızca Gençlerbirliği
'nden sol kanat Engin Bekdemir
'le anlaşan İzmir temsilcisi, prensipte el sıkıştığı Afjet Afyonspor'dan sağ kanat Ersel'in de kampa katılmasını bekliyor. Altınordu, oyuncu satışının ardından dış transferde atağa kalkmayı planlıyor.