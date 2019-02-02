Altınordu'dan Karabükspor'a Yarım Düzine Gol

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Altınordu, sahasında Kardemir Karabükspor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Altınordu, sahasında Kardemir Karabükspor'u 6-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



18. dakikada Muhammed Mert savunmanın arkasına oynadı. Topla buluşan Anıl Koç çaprazdan yaptığı şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0 23. dakikada Murat Uçar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muhammed Mert'in düzgün vuruşunda fark ikiye çıktı. 2-0 30. dakikada kazanılan kornerden gelen topa Sinan Osmanoğlu yükselip kafayı vurdu. Filelere doğru giden topu Arda Belen çizgide kontrol edip mutlak golü önledi. 30. dakikada Murat Uçar sağ taraftan açtığı ortada Sefa topla buluştu. Sefa Yılmaz, sırtı kaleye dönük pozisyonda rakibinden sıyrılıp uzak köşeye yaptığı plase vuruşu filelerle buluştu. 3-0 33. dakikada Okan Derici yayın üzerine pasını çıkardı. Berkay Samancı topun gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruş ağlarla buluştu. 4-0 35. dakikada Sefa Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Anıl Koç, kalecinin de hatasından yararlanıp skoru farkı 5'e çıkardı. 5-0 71. dakikada Kerim'in ara pasında kaleciyle karşı kalan Murat Uçar, düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti. 6-0



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Stat: Bornova Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Bilal GÖlen xx, Çetin Öncel xx Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Sinan xx, Recep xx, Yusuf xx (Ali Yaşar dk. 46 x), Berkay xx (Alican dk. 46 x), Okan xx, Muhammed xx (David Deniz dk. 73 x), Murat xx, Anıl xx, Sefa xx Yedekler: Erhan, Enes, Atakan, Enes Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Fatih x (Sezer dk. 76 x), Can x, Hüseyin xx, Berkay xx, Emre xx, Batuhan x, Berk x (Melih dk. 50 x), Toykan x (Abdullah dk. 37 x), Arif x Yedekler: Ferhat, Doğukan, Ali Kemal, Fatih Goller: Anıl Koç (dk. 18 ve dk. 35), Muhammed Mert (dk. 23), Sefa Yılmaz (dk. 30), Berkay Samancı (dk. 33), Murat Uçar (dk. 71) (Altınordu) Sarı kartlar: Toykan, Sezer (Kardemir Karabükspor)



(İHA)

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