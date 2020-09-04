Altınordu'dan Konak Belediyesi'ne ziyaret
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a nezaket ziyaretinde bulundu. İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in de katıldığı ziyarette Başkan Batur, kırmızı-lacivertlilerden övgüyle söz ederek, "Altınordu sadece İzmir'in değil Türkiye'nin gururudur" dedi. Başkanı Özkan ile çocuk yaşlardan bu yana dost olduklarını vurgulayan Batur, "Sayın Özkan, hem iş hem de sporda ülkemize önemli katkılar sağladı. Altınordu, Konak Belediyesi sınırları içindeki en önemli markalardan biridir. Her zaman Altınordu'nun yanındayız" diye konuştu. Özkan da Batur'un sürekli projeler üreten bir başkan olduğuna dikkat çekerek, "Uzun dönem belediye başkanlığı yaptığı Narlıdere'nin çağdaş bir görünüme kavuşmasında büyük katkısı var. Altınordu camiasına da her zaman yakındır ve yaklaşımları için kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Özkan, ziyaretin sonunda Başkan Batur'a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
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