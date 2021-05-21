Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği - Son Dakika

Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği

21.05.2021 12:38

Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği Pandemiden etkilenen ve tespit edilen bin şoför esnafına toplamda 50 bin litre akaryakıt desteği sağlandı Ordu'nun Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği 15 milyon TL'lik pandemi desteği kapsamında, süreçten etkilenen bin şoför esnafına...

Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği

Pandemiden etkilenen ve tespit edilen bin şoför esnafına toplamda 50 bin litre akaryakıt desteği sağlandı

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği 15 milyon TL'lik pandemi desteği kapsamında, süreçten etkilenen bin şoför esnafına toplamda 50 bin litre yakıt desteği sağladı.

Pandemiyle mücadele kapsamında, Altınordu Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan yardımlara ek olarak, 15 Milyon TL'lik 'Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi', düzenlenen lansman programıyla, Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından açıklanmıştı. Altınordu Belediyesi tarafından hükumetin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı destek paketlerini tamamlayıcı olarak uygulamaya sokulan sosyal destek paketi, Türkiye'de bir ilk olarak görülürken, sürecin olumsuz etkilediği esnaf, işçi, üretici, sporcu, sanatçı, öğrenci, engelli bireyler, yeni bebek sahibi olan aileler, üretici köylü kadınlar ve yaşlılar dahil toplumun tüm kesimlerini kapsadığına dikkat çekilmişti.

Açıklanan 15 milyon TL'lik dev yardım kampanyası kapsamında geçtiğimiz günlerde farklı alanlarda destekler yapılırken, şoför esnafı da unutulmadı. 15 milyon TL'lik yardım kampanyası kapsamında Altınordu ilçesinde bulunan ve pandemiden etkilenen bin esnafa, 50 bin litre yakıt desteği sağlandı. Belirlenen şoför esnafı, anlaşmalı olan istasyonlara giderek, araçlarının depolarını doldurabilecek.

"15 milyon TL'lik destek paketi ile vatandaşımızın yanında olduk"

Yakıt desteği tanıtım programında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bizler Altınordu Belediyesi olarak, klasik belediyecilik sorumluluklarımıza yeni bir disiplin ekledik. Şehrimizde insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve bu virüs belası ile ilgili olumsuzlukları en aza indirmek adına almış olduğumuz tedbirlerin yanında ekonomik ve sosyal yönlü etkilerini en aza indirmek adına da hükümetimizin ve diğer kurumlarımızın açıklamış oldukları sosyal destek paketlerine ilave olarak tamamlayıcı 15 milyon TL büyüklüğünde sosyal destek paketimiz ile vatandaşımızın yanında olduk" dedi.

"Bin depo yakıt"

Yaklaşık bin şoför esnafına bin depo olmak kaydıyla 50 tonu aşkın yakıt desteği ile şoför esnafının yanında olduklarını kaydeden Başkan Tören, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yaklaşık bin şoför esnafımızın, başta servis olmak üzere köy minibüsleri ve toplu ulaşım alanında hizmet veren dolmuşlarımızın genelgeler doğrultusundaki iş yavaşlamaları dolayısı ile, kontak açamayan şoför esnafımızın bu zor günlerinde can suyu niteliğinde, yaklaşık bin esnafa bin depo olmak üzere, 50 tonu aşkın yakıt desteği ile yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Onların, dayanışma ile bu zor günleri geride bırakacağına inanıyoruz. Bu yardım, devletimizin diğer yardımları ile bir araya geldiğinde önemli bir seviyeye ulaştığımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Örnek bir uygulama"

Ordu Soförler Odası Başkanı Adem Yavuz, şoför esnafının pandemi döneminde mağdur olduklarını ve bu süreçte servislerin mağdur olduklarını ifade ederek, "Başkanımız bize esnafa destek vereceğini söylemişti. Bin tane esnaf arkadaşımızı tespit ettik, başkanımız da üzerinde çalıştı. Burada yapılan mazot yardımı, devletimizin verdiği yardımların yanında belki az görülebilir ama bu bir örnektir. Çünkü şoför esnafı bu süreçte çok mağdur oldu" şeklinde konuştu.

Yakıtlarını alan şoför esnafı ise mazot desteğinin kendilerine bu süreçte çok iyi geldiğini belirterek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti.

Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği
Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği

Altınordu Belediyesi, Türk Lirası, Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınordu'dan şoför esnafına bin depo yakıt desteği - Son Dakika Ekonomi


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