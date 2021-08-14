Altınordu deplasmanda başlıyor
14.08.2021 10:54
TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında merhaba diyecek.
TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında merhaba diyecek. Osmanlı Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Geçen sezonki kadrosunda 10 futbolcuyla yollarını ayırıp, sadece 2 transfer yapan kırmızı-lacivertliler genç ağırlıklı kadrosuyla sahada yer alacak. İzmir ekibinde yeni transferler sol kanat Ali Dere ile Anıl Arıcıoğlu ilk kez forma giyme heyecanı yaşayacak. Sezona hazır olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.
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