Altınordu, deplasmanda da kazanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, deplasmanda da kazanmak istiyor - Son Dakika Spor

Altınordu, deplasmanda da kazanmak istiyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan haftalarda deplasmanda da başarılı sonuçlar alıp, üst sıralarda yer almak istediklerini bildirdi.

Altınordu, deplasmanda da kazanmak istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan haftalarda deplasmanda da başarılı sonuçlar alıp, üst sıralarda yer almak istediklerini bildirdi.

TFF 1. Lig'de 22. haftayı 24 puanla 14. sırada geçen Altınordu, düşme hattındaki Adanaspor'un 6 puan önünde, play-off barajındaki 6. durumda bulunan Akhisarspor'un ise 8 puan gerisinde yer alıyor.

Bu sezon Boluspor ve Adanaspor'la deplasmanda galibiyeti bulunmayan 3 ekipten biri olan İzmir temsilcisi, iç sahada 20 puan toplamasına rağmen deplasmanda 4 puanda kaldı.

Ligde 22 Şubat Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olduktan sonra 26 Şubat Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Altınordu, 1 Mart Pazar günü de diğer İzmir temsilcisi Altay'la karşılaşacak.

"İç sahadaki başarımızı dış sahaya taşımamız gerekiyor"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor karşısında son dakikalarda aldıkları beraberliğin ardından sıkışık takvimde üst üste 3 maça çıkacaklarını hatırlattı.

Deplasmanda bu sezon istedikleri sonuçları alamadıklarını kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış sahada galibiyete yaklaştığımız anlar oldu ama bunu skora yansıtamadık. Ligin en iyi oynadığımız maçlarından biri Keçiörengücü karşılaşmasıydı, farklı kazanacağımız bir maçı 2-1 kaybettik. Bu deplasmandaki başarısızlığımızı gösteriyor. Bir şekilde kırmamız gerekiyor. Biz yıllardan beri her maçı kazanmak için çıktığımız bir takımı oluşturmaya çalışıyorduk. Kalan bölümde deplasmanlarda başarılı olmak, iç sahadaki başarımızı dış sahaya taşımamız gerekiyor ki yukarılarda olalım."

Eroğlu, ligde üst sıralara tutunmak istediklerini belirterek, "Oyunumuzu daha da geliştirmek ve skora yansıtmak zorundayız ki yukarıya tutunalım. 2-3 hafta sonra yukarıya doğu yanaşacağımızı düşünüyorum. Takımda o ivmeyi görüyoruz." dedi.

"Futbol kalitesi çok yüksek olmayan bir lig"

Ligin çok dengeli gittiğini ve hiçbir takımın ön plana çıkmadığını kaydeden Eroğlu, "TFF 1. Lig, futbol kalitesi çok yüksek olmayan bir lig. Oyuncuların bireysel performansıyla kazanılan puanlar çok önde. Bireysel performansı yüksek, yetenekli oyuncular var, bu da direkt skoru etkiliyor. Her hafta her şeyin değişebileceği bir lig yaşıyoruz." yorumunda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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