Altınordu deplasmanda gülmek istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, gurbette bir türlü 3 puan yüzü göremedi. Gurbette sadece 3 gol atabilen, kalesinde 11 gol gören İzmir temsilcisi, deplasman karnesini düzeltmenin planlarını yapıyor. Ligde son 9 maçta yalnızca 1 kez yenilen, 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Altınordu, İstanbul'dan zaferle dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Okan'ın sarı kart cezasının sona erdiği İzmir ekibinde eksik yok.