Altınordu deplasmanda gülmek istiyor - Son Dakika
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Altınordu deplasmanda gülmek istiyor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

Altınordu deplasmanda gülmek istiyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, gurbette bir türlü 3 puan yüzü göremedi. Gurbette sadece 3 gol atabilen, kalesinde 11 gol gören İzmir temsilcisi, deplasman karnesini düzeltmenin planlarını yapıyor. Ligde son 9 maçta yalnızca 1 kez yenilen, 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Altınordu, İstanbul'dan zaferle dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Okan'ın sarı kart cezasının sona erdiği İzmir ekibinde eksik yok.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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