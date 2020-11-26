Altınordu deplasmanda gülmek istiyor

TFF 1'inci Lig'in lideri Altınordu, pazar günü deplasmanda son sıradaki Eskişehirspor'u yenerek hem zirvedeki yerini korumak hem de dış sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek iç sahada 4'te 4 yapan İzmir temsilcisi, gurbette ise son 3 sınavında 3 puanı bir arada göremedi. Bu periyotta Adanaspor'a 5-2 yenilen kırmızı-lacivertliler, Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak 7 puan bıraktı. Altınordu son deplasman galibiyetini 28 Eylül'de Beypiliç Boluspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Kırmızı-lacivertli takım, pazar günü Eskişehirspor'u yenerek 62 gün sonra evinden uzakta zafer elde etmeyi hedefliyor. Son 7 yılda ilk kez liderliğe yükseldiklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Şu an zirvedeyiz. Buna ulaşmak kolay olmadı. Öz kaynak oyuncularımızın yüzde 47 oranında sahada yer alması, ağabeylerinin en iyi şekilde performanslarını ortaya koyması, takım olgusu ve oyun sistemimiz bizim için çok önemli. Altınordu Türkiye'de bir rol model. Hedefimiz zorlu Eskişehirspor maçını kazanıp çıkışımızı devam ettirmek" dedi.