Altınordu deplasmanında puan kaybeden Erzurumspor, Süper Lig hedefinde kararlı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Altınordu'ya 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefini sürdürüyor.

Süper Lig'e yükselme hedefindeki kritik Altınordu deplasmanından galip dönemeyen mavi-beyazlı ekip, söz konusu haftadan galip ayrılan lider Hatayspor'un 42 puanla gerisinde bulunuyor.

İkinci yarının ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olan ve 1-1 eşitlikle evine dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor (1-1) ve Adanaspor (0-0) deplasmanlarından 1'er puan aldı.

Bu maçlardan sonra sahasında Balıkesirspor'u ağırlayan Erzurum ekibi, 42. dakikada Scuk'un attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve ikinci yarıdaki ilk 3 puanını almış oldu.

Yenilmezlik serisi Altınordu deplasmanında son buldu

Ligin 21. haftasında Keçiörengücü'nü 23. haftasında ise Bursaspor'u konuk ederek aldığı galibiyetlerle 3'er puanı hanesine yazdıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çıktığı 6 maçtan 3 beraberlik 3 galibiyet almayı başardı.

Bu maçlardan 12 puanı toplayan mavi-beyazlı ekip, gösterdiği bu başarı ile Süper Lig'e çıkma yolundaki iddiasını sürdürdü.

Son olarak 24. haftada Altınordu deplasmanına çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-0 üstün götürdüğü karşılaşmanın kalan 15 dakikasında 2 gol yiyerek ikinci yarıdaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

Söz konusu karşılaşmada 3 puan bırakan Erzurum temsilcisi, Hatayspor ve Adana Demirspor'un kazandığı haftada Süper Lig'e giden yolda önemli bir yara aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 puan ortalamasıyla oynamaya çalıştıklarını söyledi.

Futbolcuların iyi performans gösterdiğini belirten Sözeri, "Zaman zaman dalgalı olsa da iyi performansımız var ve 2. sıradayız. İyi oynadığımız maçlar gibi iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu." dedi.

"Erzurumspor'u hedefe taşımakta kararlıyız"

Hakemler tarafından bir kaç maçta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Sözeri, bu tür konuları daha önce dile getirmediklerini, hakemlerin de hata yapabileceğini aktardı.

Sözeri, bazı dönem performansın eleştirildiğini ifade ederek, "Totale baktığımızda oyuncularımın iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Biz bu konuda ne kadar eleştiri alsak da ben böyle düşünüyorum. Erzurumspor'u hedefe taşımakta kararlıyız. Hepimiz isteriz ki daha iyi olalım, olabiliriz ama bu konuda eksik kaldığımız nedenlerden biri de ön taraftaki futbolcular. Gol sayılarını 3'er 4'er artırsalar belki bugün 8-10 puan farkla lider olabilirdik." diye konuştu.



Oyuncuların mücadelesinde sıkıntı olmadığını dile getiren Sözeri, "Oyuncular hem ligde hem de kupada zaman zaman dalgalı performans gösterdi. Kupada hedefimiz şehre büyük takım getirmekti bunu da başardık. Ligi daha fazla önemsediğimizi için Trabzonspor maçında istediğimizi yapamadık. Dolayısıyla güzel bir oyun var ama daha iyisi de olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Sözeri, sosyal medyadan bir takım eleştirilerin takıma zarar verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya denen bir çöplük var. Hakaret etmek, ne çirkinlik deseniz burada. Halbuki bir takımın taraftarı kendi yönetimine oyuncusuna hakaret etmemeli. Eleştiri haktır saygı da duyuyorum. Bunlardan kendimize dersler çıkarabiliriz ama bu tarz şeyler olunca hem oyuncuların konsantresini bozabiliyor. Erzurum'da futbolcuların tek yapacağı iş futbol çünkü sosyal olarak çok fazla şey olmadığı için futbolcular daha çok odaklanıyor. Oyuncu yarın öbür gün buradan gidecek ama Erzurumspor hep kalacak. Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyorsak her koşulda destek vermek gerekir."