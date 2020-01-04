Altınordu, devre arası çalışmalarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, devre arası çalışmalarına devam etti - Son Dakika Spor

Altınordu, devre arası çalışmalarına devam etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Lara'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Altınordu, devre arası çalışmalarına devam etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Lara'da yaptığı antrenmanla devam etti.


Devre arası hazırlıklarını Antalya Lara'da sürdüren Altınordu, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenmanın orta bölümünde futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, idmanın yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.


İzmir ekibi çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Antalya, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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