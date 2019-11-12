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Altınordu diyabete dikkat çekti

7 saat önce

ALTINORDU, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde misafir etti.

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ALTINORDU, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde misafir etti. TİP 1 diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini göstermek amacıyla yapılan etkinlikte çocuklar spor yapıp eğlendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Korcan Demir, çocukların kan şekerini ölçerek velileri bilgilendirdi.

Etkinlikte Gümüşordu takımı ile diyabetli çocuklar arasında bir futbol karşılaşması da oynandı. Maç öncesi, devre arası ve maç sonunda diyabetli çocukların kan şekeri testi yapıldı. Diyabetli kız çocukları ise antrenörler eşliğinde cimnastik yaparak diyabetin spora engel olmadığını gösterdi. Doç. Dr. Korcan Demir, "Diyabet tedavisinde, insülin ve beslenme kadar egzersiz de çok önemli. Diyabetteki güncel gelişmeleri hem çocuklarımıza hem de ailelerimize anlattık. Her açıdan çok verimli bir gün yaşadık" dedi.

GÖZTEPE İLE HAZIRLIK MAÇI

Diğer taraftan, Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile hazırlık maçı oynayacak. İki İzmir kulübü arasındaki özel müsabaka pazar günü saat 15.00'te Göztepe'nin Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanacak. Öte yandan, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Balıkesirspor maçında son anda kadrodan çıkarılan stoper Ravil Tagir, davet edildiği Ümit Milli Takımı'ndan da aynı nedenle izin aldı.


Yeşilyurt, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
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