Son Dakika Haberleri: Altınordu eksik çalışıyor
Son Dakika Spor Altınordu eksik çalışıyor - Son Dakika Spor

Altınordu eksik çalışıyor

7 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksik kadrosuyla antrenmanlarını sürdürüyor.

Altınordu eksik çalışıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksik kadrosuyla antrenmanlarını sürdürüyor. Ligde düşme hattında yer alan İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan forvet Yasin, sol bek Ali Mert, stoper Ravil ve kaleci Mertcan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışma yapıyor. Ümit Milli Takım'da görev alan sağ kanat Atakan, U20 Milli Takımı'nda forma giyen sağ bek Onur Taha da idmanlara katılamıyor. Altınordu, ligde gelecek hafta evinde oynayacağı Boluspor maçı öncesi pazar günü Göztepe ile hazırlık maçına çıkacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Andorra yolculuğu öncesi konuşan Selim Soydan: Kazanmaya alıştık
Filip Novak 6 hafta sahalardan uzak kalacak Portekiz Milli Takımı, gol anonsunu asker selamıyla verdi! UEFA şimdi ne yapacak? Merih Demiral sosyal medyayı salladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu eksik çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]