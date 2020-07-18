Altınordu, en kötü sezonunu beraberlikle kapadı - Son Dakika

Altınordu, en kötü sezonunu beraberlikle kapadı

Altınordu, TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'la 1-1 berabere kalarak sezonu 37 puanla 14. sırada tamamladı.

Altınordu, TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'la 1-1 berabere kalarak sezonu 37 puanla 14. sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertli ekip, bu performansla son 6 yılın en kötü sezonunu geçirdi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin 34. ve son hafta maçında İzmir derbisinde Menemenspor'a konuk oldu. Maça etkili başlayan kırmızı-lacivertliler, atakların sonunu bir türlü getiremedi. Zaman zaman oyunun kontrolünü ev sahibi takıma kaptıran Altınordu, topu kontrol ettiği anlardaysa Burak İnce ve Metehan Mimaroğlu ile gol pozisyonlarına girdi. Aradığı golü 75. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ayağından bulan kırmızı lacivertliler, 89. dakikada Samed Ali Kaya'nın jeneriklik golüne engel olamadı ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 1 puan aldı.


En iyi sezonun ardından en kötü sezonu yaşadı


TFF 1. Lig'e 2014-2015 sezonunda yükselen Altınordu, o tarihten itibaren en kötü sezon performansını sergiledi. 6 sezonda toplamda 4 kez ligi 7. sırada bitiren ve Play-Off sıralamasını kaçıran kırmızı-lacivertliler, sadece 2015-2016 sezonu sonunda 10. sırada yer almıştı. Geçen sezon 57 puan toplayarak kendi adına son yılların en iyi sezonunu geçiren Altınordu, bu sezon ise 37 puanda kalarak ligi 14. sırada tamamladı ve en kötü sezonunu geçirdi. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u sahasında 3-1'lik skorla deviren İzmir ekibi, ligde kalmayı son maç öncesi garantileyebilmişti. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

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