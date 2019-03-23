Altınordu En Parlak Dönemini Yaşıyor
56 dakika önce
SPOR Toto 1. Lig'de son olarak Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup edip milli maç arasına 45 puanla 6. sırada giren Altınordu, son 5 sezonun en parlak dönemini geçirdi.
SPOR Toto 1. Lig'de son olarak Eskişehirspor
'u deplasmanda 4-2 mağlup edip milli maç arasına 45 puanla 6. sırada giren Altınordu
, son 5 sezonun en parlak dönemini geçirdi. 1. Lig'de 5. yılını geçiren kırmızı-lacivertliler 26. haftalar baz alındığında en yüksek puanını toplamayı başardı. Yıllar sonra ilk olarak 2014-2015 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden İzmir
ekibi 26 maç sonunda hanesine 32 puan yazdırırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ise 33 puan topladı.
Geçen sezon Play-Off kılpayı kaçıran Altınordu, 27. haftaya girerken 42 puan aldı. Bu sezon ise istikrarlı bir gidişata imza atan kırmızı-lacivertliler 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek en yüksek istatistiğine ulaştı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, sistem takımı olduklarını ifade ederek, "Hem üretip hem de yarışıyoruz. Zorlukları çok çalışarak kolaya çeviriyoruz. Bu günlere tesadüfen gelmedik. Ancak yolumuz uzun, çizgimizi bozmadan 8 haftayı bitireceğiz" diye konuştu. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:59 Kaynak: DHA
Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin Doğum Gününü Kutladı, Sosyal Medya Yıkıldı
Ozan Kabak, Galatasaray'a Geri Dönebilir
James Harden çıldırdı! Spurs'e 61 Sayı Attı