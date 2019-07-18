Son Dakika Haberleri: Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer etti

16 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Afjet Afyonspor'dan Ersel Aslıyüksek'i kadrosuna dahil etti.

Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Afjet Afyonspor'dan Ersel Aslıyüksek'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ersel Aslıyüksek'le iki yıllık sözleşme imzalandı.
Sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın Erzurum'da devam eden kampına katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersel Aslıyüksek, 18 yaşındayken Altınordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını belirterek, "Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.
Ersel Aslıyüksek, Altınordu, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e şok yanıt Fabian Ernst Beşiktaş'a geri döndü: Beşiktaş'a yakışan yetenekler bulacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:16:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]