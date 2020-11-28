Altınordu, Eskişehirspor önünde

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek liderliğe yükselen Altınordu yarın deplasmanda ligin dibine demir atan Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Muzaffer, sakatlıkları süren Yiğit Emre, Emre Nefiz, koronavirüs test sonuçları negatife dönen ancak idman eksiği olan Metehan, Muhammed ve Ahmet Dereli ile son yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 3 futbolcu kadroda yer almayacak. İç sahada 4'te 4 yapan kırmızı-lacivertliler, deplasmandaki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde 20 puanı bulunan Altınordu, 1 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

ALTINORDU MUHTEMEL 11Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Yalçın, Yusuf Can, Ufuk, Furkan Çil, Burak, Ahmet İlhan, Oğuzhan, Hüsamettin