Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı - Son Dakika

Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı

30.10.2020 11:50
Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu yarın evinde 14'üncü basamaktaki 5 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu yarın evinde 14'üncü basamaktaki 5 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ramazan Keleş düdük çalacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle stada seyirci alınmayacak.

Kırmızı-lacivertlilerde idman eksiğini kapatan stoper Yiğithan ve iyileşen sağ bek Emre şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Sakatlığı süren stoper Yusuf ise kadroda yer almayacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2012 yılından bu yana görev aldığı İzmir ekibinin başında 300'üncü resmi maçına çıkacak.

ALTINORDU'NUN MUHTEMEL 11'İ

Erdoğan – Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı - Son Dakika Spor


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