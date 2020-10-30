Altınordu evinde Bandırmaspor'a karşı

TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu yarın evinde 14'üncü basamaktaki 5 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu yarın evinde 14'üncü basamaktaki 5 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ramazan Keleş düdük çalacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle stada seyirci alınmayacak. Kırmızı-lacivertlilerde idman eksiğini kapatan stoper Yiğithan ve iyileşen sağ bek Emre şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Sakatlığı süren stoper Yusuf ise kadroda yer almayacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2012 yılından bu yana görev aldığı İzmir ekibinin başında 300'üncü resmi maçına çıkacak. ALTINORDU'NUN MUHTEMEL 11'İ ALTINORDU'NUN MUHTEMEL 11'İ Erdoğan – Alper, Sinan, Kahraman, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli

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