Son Dakika Haberleri: Altınordu evinde çıkış arıyor
Son Dakika Spor Altınordu evinde çıkış arıyor - Son Dakika Spor

Altınordu evinde çıkış arıyor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu yarın evinde 12'nci hafta mücadelesinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Altınordu evinde çıkış arıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu yarın evinde 12'nci hafta mücadelesinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu.

İzmir ekibinde adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk forma giyemeyecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada altyapıdan A takıma alınan Muzaffer ise 22 kişilik kafileye dahil edildi. Ligdeki ilk ve tek galibiyetini 4'üncü haftada evinde Eskişehirspor karşısında alan Altınordu, 3 puan hasretine son vermek istiyor. Kırmızı-lacivertliler, 7 puanla 17'nci sırada; Bolu ekibi ise 10 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Bornova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Son Dakika: Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti! Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu evinde çıkış arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]