Son Dakika Haberleri: Altınordu Evinde Geçit Vermiyor

Altınordu Evinde Geçit Vermiyor

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de salı günü Bornova Stadı'nda zirve adaylarından Osmanlıspor'la karşılaşacak Altınordu, evinde oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Altınordu Evinde Geçit Vermiyor, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de salı günü Bornova Stadı'nda zirve adaylarından Osmanlıspor'la karşılaşacak Altınordu, evinde oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son olarak 6. haftada İzmir'de Adana Demirspor'a tek golle boyun eğen kırmızı-lacivertliler ardından 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Eskişehirspor, Elazığspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Gazişehir müsabakalarından 3'er puanla ayrılan Altınordu, İstanbulspor, Afyonspor, Giresunspor ve Hatayspor'la yenişemedi.

Ligin en iyi iç saha performansı sergileyen 4 takımından biri olan Altınordu, evinde 25 puanı hanesine yazdırıp 24 gol attı yalnızca 9 gol yedi. Play-Off yolunda zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Milli arayı verimli geçirdik. İyi çalıştık, Göztepe ile oynadığımız hazırlık maçında eksik yönlerimizi gördük. Salı günü Osmanlıspor gibi güçlü bir ekiple karşılaşacağız. En iyi mücadeleyi göstererek istediğimiz skoru almak istiyoruz" yorumunu yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

Altınordu, Spor
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