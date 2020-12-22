Altınordu fırsat tepti - Son Dakika

Altınordu fırsat tepti

22.12.2020 12:21
Altınordu fırsat tepti, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de zirveyi paylaştığı Tuzlaspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a kaybettiği 15'inci haftada konuk olduğu Giresunspor'a 2-0 yenilen Altınordu, liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı.

TFF 1'inci Lig'de zirveyi paylaştığı Tuzlaspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a kaybettiği 15'inci haftada konuk olduğu Giresunspor'a 2-0 yenilen Altınordu, liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. Giresunspor aldığı bu galibiyetle 29 puana ulaşıp zirvenin yeni sahibi olurken, İzmir ekibi 27 puanda kalarak averajla 5'inci sıraya geriledi. Ligde 27 puanı bulunan 4 takımdan biri olan kırmızı-lacivertliler, ilk yarının son iki haftasında Tuzlaspor (D) ve Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Altınordu devre arasına en az 30 puanla girmeyi hedefliyor.

Giresun'da kötü zeminden yakınan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Zeminin kötü oluşu pas trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Tüm maçın odağına bunu koymuyorum ancak zemin, TFF 1. Lig'de liderliğe oynayan iki ekibin mücadelesine yanıt vermedi. İlk 45 dakikayı tehlikesiz bir şekilde geçtikten sonra rakibimizin üzerimize geleceğini ve arkada boşluklar bırakacağını biliyorduk. Oğulcan'ın tedavi gördüğü sırada oyuncu eksikliğinden pozisyon alamadık ve golü yedik. 1-0 geriye düştükten sonra da dengeyi korumak adına risk aldık, pozisyon da bulduk fakat değerlendiremedik. Sonuçta 2-0 kaybederek liderlik fırsatını kullanamadık" dedi.


Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Tuzlaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu fırsat tepti - Son Dakika Spor


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