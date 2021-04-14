Altınordu fırsat tepti

Altınordu, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olarak ilk iki sıra iddiasını zora soktu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Adana Demirspor'a 14. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Rakibiyle arasında bulunan 3 puanlık farkı kapatma hedefiyle maça çıkan Altınordu, bu şansı değerlendiremedi. Üst üste alınan 2 mağlubiyet sonrasında kırmızı-lacivertliler, hedefini play-off oynamak olarak belirledi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da maç sonunda yaptığı açıklamada, "Son 4 maçı en iyi şekilde değerlendirip sezon sonunda Play-Off'ta olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ligin 31. haftasında küme düşme hattında yer alan Akhisarspor'a konuk olacak olan Altınordu, 32. haftada Giresunspor'u ve 33. haftada Tuzlaspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, ligin son haftasında ise Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek. - İZMİR