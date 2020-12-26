Altınordu FK: 4-1

STAT: Vefa
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik ÖzkoçTUZLASPOR: Philipp Angeler - Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Samuel Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk.46 Aias Aosman), Aldin Cacij, Onur Ayık (Dk.72 Samet Asatekin), Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk.80 Matej Pucko), Rogerio Thuram (Dk.87 Onat Kutay Kurt)ALTINORDU: Erhan Erentürk - Furkan Metin (Dk.79 Özgür Deryol), Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk.55 Polat Abay), Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Altuğ Taş (Dk.79 Emre Oymak), Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu (Dk.65 Burak İnce), Enis DestanGOLLER: Dk.28 ve 50 Ahmet Yazar, Dk.41 (k.k.) Erhan Erentürk, Dk.90+3 Aias Aosman (Tuzlaspor) - Dk.35 Enis Destan (Altınordu)SARI KARTLAR: Erdem Özgenç (Tuzlaspor) - Kahraman Demirtaş, Yusuf Yalçın Arslan, Hüseyin Altuğ Taş (Altınordu)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.60 Kahraman Demirtaş (Altınordu) - Dk.69 Erdem Özgenç (Tuzlaspor)
TFF 1'inci Lig'de 16'ncı hafta maçında Tuzlaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi 27 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
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