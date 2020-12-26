Altınordu FK: 4-1

TFF 1'inci Lig'de 16'ncı hafta maçında Tuzlaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla puanını 30'a çıkarırken, İzmir temsilcisi 27 puanda kaldı.

Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu