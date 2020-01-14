Altınordu, Furkan Çil'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, Furkan Çil'i transfer etti - Son Dakika Spor

Altınordu, Furkan Çil'i transfer etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i kadrosuna dahil etti.

Altınordu, Furkan Çil'i transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Balıkesirspor'da profesyonel olan Furkan Çil, daha önce Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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