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Altınordu, Furkan Çil'i transfer etti
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Balıkesirspor'da profesyonel olan Furkan Çil, daha önce Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da forma giydi.
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