Altınordu Furkan'la anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu Furkan'la anlaştı - Son Dakika Spor

Altınordu Furkan'la anlaştı

6 saat önce

İzmir temsilcisinin adı Menemenspor'la da anılan Furkan'a 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Altınordu Furkan'la anlaştı, System.String[]

İzmir temsilcisinin adı Menemenspor'la da anılan Furkan'a 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Balıkesirspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero daha önce, Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor, Bayrampaşa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydikten sonra son 2.5 sezonda Balıkesirspor formasıyla 1. Lig'de mücadele etti. Furkan, 1. Lig'de toplam 69 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan Altınordu'nun Boluspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Mutlu Güler'le de ilgilendiği iddia edildi.

Balıkesirspor, Altınordu, Keçiören, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:34 
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